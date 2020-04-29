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عدن - ياسمين التهامي - وزارة الصحة في السعودية: تكشف بيان عن قيمة تكلفة علاج الفرد المصاب بفيروس بكورونا !

كشفت مصادر أن تكلفة علاج المصابین بفیروس كورونا 19-COVID تقدر بأكثر

من 6 ملیارات ریال حتى الآن.

وبینت المصادر بحسب »الوطن» أن القیمة الأساسیة لعلاج الفرد الواحد تبلغ نحو

330 ألف ریال، فیما بلغ عدد المصابین حالیا 16280 ،بخلاف 2531 حالة تم

شفاؤھا.



وأشارت المصادر إلى أن عدد المصابین غیر السعودیین فاقت تكلفتھم العلاجیة أكثر

من 80 % من قیمة التكالیف العلاجیة.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن أمس، أنھ تم

تسجیل 1289 حالة جدیدة مصابة بفیروس كورونا بلغت نسبة غیر السعودیین بینھم

84 ،% بینما بلغت نسبة السعودیین 16 ،% لیصل إجمالي ما تم تسجیلھ بالمملكة إلى

18811 حالة

جديد اب برس

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