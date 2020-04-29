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عدن - ياسمين التهامي - وزارة الاوقاف تصدر البيان العاجل لتعليق الصلاة في مساجد عدن خلال هذة الفترة .. تفاصيل ووثيقة !

أصدرت وزارة الاوقاف قبل قلیل تعمیم عاجل باغلاق المساجد بالعاصمة المؤقتھ

عدن بصورة عاجلھ وتعلیق الجمعة والجماعة حتى إشعار آخر.

ونوھت الوزارة على اداء الصلوات في المنازل وملازمة الاذكار والاستغفار

والاكثار من الدعاء والعودة الى الله ، كما حثت على الاخد بالاسباب المشروعة الوقائیة

من الامراض والاوبئة من نظافة ونحوھا من الوسائل المعروفة والمتبعة صحیا من

عزل وحجر صحي.

وتاتي تلك الاجراءات بعد اعلان وزارة الصحة عن ثبوت وجود حالات لوباء كورونا

في مدینة عدن جديد اب برس Advertisements ​

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