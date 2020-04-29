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عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل" السلطات الصحية تصدر بيان وتحدد اوقات الحضر واوقات الصلاة في محافظة عدن تفاصيل !

كشفت مصادر حكومية ان الحكومة الشرعية تعكف في الوقت الراهن على صياغة بيان بحظر التجوال في محافظة عدن والمحافظة المجاورة وكذلك اغلاق المساجد حتى اشعار آخر .

ومن المقرر ان يذاع البيان خلال الساعات القليلة القادمة .

جديد اب برس

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ويأتي البيان بعد ان أعلنت وزارة الصحة رسميا ان اكتشاف 5 حالات مصابة بفيروس كورونا في عدن .