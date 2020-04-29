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عدن - ياسمين التهامي - عاجل و خطير للغاية" إيران و السعودية يتوحدون ويتفقون على قرار جريئ بشأن اليمن.. شاهد !

رحبت إيران باستمرار وقف إطلاق النار في اليمن خلال شهر رمضان، داعية إلى تخطيط شامل للسلام والأمن خاصة في الظروف الراهنة التي يتفشى فيها فيروس كورونا.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين، حسبما نقلته وكالة "إرنا" الرسمية، عن "ترحيب إيران باستمرار وقف إطلاق النار في اليمن خلال رمضان"، مشيرا إلى أن الجمهورية الإسلامية تدعم إرساء السلام في المنطقة وتعتبر هذا "الشهر الفضيل فرصة قيمة ليقظة المنطقة".

وأكد ربيعي أن إيران تدعو وتطلع إلى "تخطيط شامل لمأسسة السلام والأمن خاصة في الظروف الراهنة التي يتفشى فيها فيروس كورونا".

جديد اب برس

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وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الذي ينفذ عمليات عسكرية في اليمن دعما لحكومته المعترف بها دوليا بقيادة الرئيس، عبد ربه منصور هادي، في حربه مع الحوثيين، عن تمديد وقف إطلاق النار الشامل في البلاد لمدة شهر اعتبارا من 23 أبريل.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، أن هذا القرار تم اتخاذه بناء على الإعلان السابق بتاريخ 8 أبريل الجاري لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وطلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، إتاحة الفرصة لإحراز تقدم في المفاوضات مع الطرفين حول وقف إطلاق نار دائم، وكذلك الاتفاق على أهم التدابير الاقتصادية والإنسانية، ولاستئناف العملية السياسية.