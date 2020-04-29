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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي" قائد بارز في الشرعية يعلن تأيدة لبيان المجلس الانتقالي .. تفاصيل الاسم والمنصب !

أعلنت قيادات عسكرية ومدنية ومسؤولين بحكومة الشرعية تأييدهم لقرارات اعلان حالة الطوارئ والادارة الذاتية التي أعلنها المجلس الانتقالي الجنوبي.

واعلن محافظ الضالع وقيادات عسكرية بالتوجيه المعنوي بوزارة الداخلية بعدن تاييدهم لقرارات الانتقالي مؤكدين ان اعلان حالة الطوارئ هي ضرورية لانقاذ عدن مما تعانيه من تردي وكوارث وسط تخلي كامل من حكومة الشرعية عن عدن وابنائها.

من جانبها أعلنت قوى وتكوينات سياسية جنوبية وثورية ومدنية تأييدها الكامل والتام لما ورد في بيان المجلس الانتقالي الجنوبي باعلان حالة الطوارئ.

جديد اب برس

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واعلن الاتحاد العام للنقابات بعدن ومحافظات الجنوب تاييده الكامل وقال في بيانه : نعلن تايده الكامل للمجلس الانتقالي بشأن السيطرة الكاملة للاجراءات التي ستمكن من السيطرة على المرافق والمؤسسات.

كما اعلن مكونات الحراك الجنوبي السلمي تاييدها لخطوات المجلس الانتقالي الجنوبي معتبرة ان هذه القرارات كان لابد منها وهي تعتبر انقاذ لما يمكن انقاذه من الوضع الكارثي والفساد الذي ترتكبه الشرعية وحكومتها بحق الجنوب وفي مقدمتها العاصمة عدن والتي يتعذب ابنائها وسكانها يوميا بفعل اجرامي مشين من الشرعية.

ومن المتوقع ان يعلن مسؤولين كبار في الشرعية وقياداتها العسكرية انضامهم للشعب الجنوبي الذي ايد قرارات المجلس الانتقالي الجنوبي.