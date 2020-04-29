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عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل وهام " قرارات عاجلة ومباغتة بــــتعينات جديدة بالحكومة الشرعية " المناصب + الأسماء" !

صدرت اليوم قرارات تعيينات جديدة ، في مكاتب حكومية بمحافظة حضرموت. وتضمنت القرارات الصادرة عن محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، تكليف مدير عام للهيئة العامة للموارد المائية بالمحافظة، وتكليف مدير عام لمكتب الخدمة والتأمينات بالوادي والصحراء جديد اب برس Advertisements ​

وقضى القرار الأول الذي حمل الرقم “106” لسنة 2020م بتكليف المهندس محمد أحمد عبد الكبير باحميد مدير عاما للهيئة العامة للموارد المائية بمحافظة حضرموت. كما نص القرار الثاني الذي حمل الرقم “150” لسنة 2020م على تكليف إبراهيم أبوبكر هدار الهدار مدير عاما لمكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالوادي والصحراء.

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