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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي" الحوثيون يعلنون أسر العشرات من القوات الموالية للتحالف وإغتنام أسلحة في الضالع ومأرب .. تفاصيل وصور !

قال المتحدث الرسمي باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع إن قواتهم تمكنت، من التصدي لزحفين واسعين نفذتهما القوات الموالية للتحالف في محافظتي مأرب والضالع استمرا من الصباح حتى الظهر.

وبين سريع أن قواتهم كبدت القوات الموالية للتحالف خسائر فادحة في الأرواح والعتاد دون إحراز أي تقدم، كما أسرت العشرات من العناصر المشاركة في الزحف واغتنمت أسلحة متنوعة خلال التصدي لزحوفاتهم.

جديد اب برس

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وأشار متحدث قوات الحوثيين إلى أن طيران التحالف شن 16 غارة جوية توزعت على محافظات مأرب والجوف وصعدة منها 10 غارات على صرواح بمأرب و4 غارات على مديرية خب والشعف بالجوف وغارتين على منطقة الملاحيط بمحافظة صعدة.