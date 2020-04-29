وردناالآن:زعيم كوريا الشمالية’’كيم جونج أون‘‘المختفي عن الظهور منذ 17 يوما: مات سريريا وسيتم الإعلان الرسمي عن وفاته بهذا الموعد

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/04/29 الساعة 08:08 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشف عالم الجيولوجيا فرانشيسكو سيسكي أستاذ العلاقات الدولية فى جامعة بكين أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون المختفي عن الظهور منذ 17 يوما قد مات إكلينيكيا وسيتم الإعلان الرسمي عن وفاته بمجرد الإنتهاء من الصراع على خلافته . وطبقا لصيفة « ilmessaggero » أكد أستاذ العلاقات الدولية فى جامعة بكين فى مقابلة تليفزيونية علمه بوفاة زعيم كوريا الشمالية وقال على حد علمي فإنه ميت سريريا، وأن الإعلان عن وفاته سيأتي عقب انتهاء صراع من سيحل محله ويخلفه ليحكم كوريا الشمالية . وأوضح أن هناك صراع على السلطة حاليا بين شقيقة التي تبلغ من عمرها 30 عاما والتي تم ضمها للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالين والعم كيم بيونج إيل الأخ غير الشقيق لوالد كيم، ومشكلته أنه كان خارج البلاد منذ 40 عاما . وأوضح فرانشيسكو أن الـ 50 طبيبا الذين أرسلوا من بكين إلى كوريا الشمالية خلال الأيام الأخيرة لانقاذ زعيم كوريا الشمالية قد غادروا بعد تأكدهم من أن الوضع صعب .



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