شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلانه الحكم الذاتي جنوبي اليمن:الخارجية الروسية تصعق المجلس الأنتقالي بقرار أرعب’’عيدروس الزبيدي‘‘ وجعله يقوم بهذا الأتصال العاجل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/04/29 الساعة 07:39 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي، الخطوة الأخيرة للمجلس بإعلانه الحكم الذاتي جنوبي اليمن.

وأكد بوغدانوف خلال اتصال هاتفي مع الزبيدي على ثبات نهج موسكو المتمسك بإيجاد حلول للقضايا الحالية المدرجة في اليمن من خلال حوار شامل بين اليمنيين بمساعدة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث.

من جهته، قدم الزبيدي تقييمه للتطورات العسكرية والسياسية والإنسانية في جنوب اليمن، ومسوغات بيان الإدارة الذاتية في المحافظات الجنوبية، بما في ذلك في عدن.

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وشدد على أن "هذه التدابير تهدف إلى حل مشاكل الناس التي تسببت فيها الفيضانات الأخيرة غير المسبوقة ومواجهة خطر استفحال عدوى فيروس كورونا في المنطقة".

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن السبت الماضي، حالة الطوارئ في كافة محافظات الجنوب، وكلف القوات العسكرية والأمنية الجنوبية بالتنفيذ.

واعتبرت الحكومة اليمنية إعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية في الجنوب، "تمردا واضحا على الحكومة الشرعية وانقلابا صريحا على اتفاق الرياض، واستكمالا للتمرد المسلح على الدولة في شهر أغسطس 2019"، لافتة إلى أن هذه الخطوة هي "محاولة للهروب من تداعيات الفشل في تقديم أي شيء للمواطنين في عدن الذين يكتوون بنار الأزمات".