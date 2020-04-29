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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..سيارة اسعاف طبية تنقل هاني بن بريك الى مستشفى الشيخ زايد في ابو ظبي وتوجيهات صارمة من المستشفى بمنع الزيارة حتى أفراد عائلته منوعين من زيارته

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