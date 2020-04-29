شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن فرض حظر التجول لمدة 3 أيام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي قبل قليل فرض حظر التجوال الكامل ابتداء من الساعة ١٢ ليل اليوم الأربعاء لمدة ثلاث ايام على التوالي .

جاء ذلك في بيان هام نشره ناطق المجلس الانتقالي الجنوبي المهندس نزار هيثم . ونعيد نشره كما ورد نظراً للتطورات الصحية في العاصمة عدن والتأكد من وجود حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تقرر اتخاذ الاجراءات التالية: 1- إعلان حظر التجوال‎الشامل (٢٤ساعة) تبدأ عند الساعة ١٢ بعد منتصف ليل الأربعاء ولمدة ثلاثة أيام. ‎ 2- استمرار الإغلاق الكُلي لكافة أسواق القات في العاصمة عدن، ومحافظات الجنوب، ويمنع دخوله وبيعه داخل المدن وخارجها. ‎3- اغلاق مراكز التسوق الكبرى "المولات" لمدة أسبوعين باستثناء مراكز بيع المواد الغذائية والبقالات والخضار . Advertisements ‎4- يسمح للفنادق بالعمل بشكل محدود، مع السماح فقط للعائلات بالسكن فيها و‏اتباع الشروط الصحية واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة. 5- ‏استمرار إغلاق المطاعم لمدة أسبوعين والسماح بالبيع السفري فقط. 6. ‏إغلاق المساجد ومنع صلاة الجماعة لمدة أسبوعين، وحث العلماء والمشائخ وأئمة المساجد على المساعدة في توعية الناس بضرورة الالتزام باجراءات الحظر. 7- تكثيف حملات التوعية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا، والعزل الاجتماعي، عبر وسائل الإعلام ونشر أرقام الطوارئ للابلاغ عن أي حالات مشتبه إصابتها بالفيروس. 8- إغلاق المنافذ البرية في كافة محافظات الجنوب مع السماح بدخول البضائع والمحروقات والمواد الإغاثية والسلع التموينية مثل الخضار والفواكه واللحوم والألبان وغيرها. 9- التنسيق مع الغرفة التجارية لتحديد منافذ البيع للسلع الأساسية لكبار التجّار وتحديد أسعار ثابتة وإعلانها للمواطنين. 10- تحديد أنواع المواد الغذائية والدوائية المسموح خروجها من عدن و تحديد الجهة المسؤولة عن صرف التصاريح لمرورها لتكون عبر مكتب الصناعة والتجارة. 11- تحديد التعرفة المناسبة لنقل الثقيل بعد جلوس مكتب النقل ونقابة النقل مع الغرفة التجارية و مكتب الصناعة. 12- يتم التنسيق مع تجار الجملة بحجز كمية من البضائع في مخازنهم احتياطا للمناطق الجنوبية ويسمح لهم بعد ذلك بالتصدير خارجياً. م. نزار هيثم المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي

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