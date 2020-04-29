شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الخدمة : الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، يوم الأحد المقبل الموافق 3 مايو، إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة بمناسبة عيد العمال العالمي، عوضا عن يوم الجمعة الذي يصادف يوم إجازة رسمية.

Advertisements وأوضحت الوزارة في بيان وفقا لوكالة الأنباء (سبأ)، ان اعلان هذه الإجازة يأتي استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية . ورفعت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية والى كافة العمال والعاملات من أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بهذه المناسبة.

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