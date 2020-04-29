شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. الحكومة تعترف بخمس حالات كورونا بعدن والان مع التفاصيل



المزيد ... يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الجوازات السعودية تمديد هوية زائر للمقيمين اليمنيين في المملكة ممن تنطبق عليهنم شروط الخدمة وذلك حتى تاريخ 21 رمضان 1441هـ. وقالت الجوازات السعودية فيالمزيد ...

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