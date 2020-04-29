شكرا لبحثكم عن خبر بن لزرق: الصحة ستعلن رسميا عن حالتي وفاة بكورونا في عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - سيتم خلال ساعة إلى ساعتين من الآن الإعلان رسميا عن اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا بعدن .
وسيتم الإعلان عبر بيان رسمي بذلك.
وبهذا الإعلان ينتهي الجدل الذي أٌثير حول الوباء الذي يعصف بعدن منذ أيام ونوعيته.
يبدو جليا وواضحا ان الحالة المصابة الأولى كانت لبائع الخضار الذي توفي لاحقا ويومها اكدنا وبقوة ان الحالة مصابة وانه يجب التعاطي بمسئولية مع الامر لكن لاحياة لمن تنادي.
فتحي بن لزرق
29 ابريل 2020
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