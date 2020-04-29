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بن لزرق: الصحة ستعلن رسميا عن حالتي وفاة بكورونا في عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - سيتم خلال ساعة إلى ساعتين من الآن الإعلان رسميا عن اكتشاف حالتي إصابة بفيروس بعدن .

وسيتم الإعلان عبر بيان رسمي بذلك.

وبهذا الإعلان ينتهي الجدل الذي أٌثير حول الوباء الذي يعصف بعدن منذ أيام ونوعيته.

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يبدو جليا وواضحا ان الحالة المصابة الأولى كانت لبائع الخضار الذي توفي لاحقا ويومها اكدنا وبقوة ان الحالة مصابة وانه يجب التعاطي بمسئولية مع الامر لكن لاحياة لمن تنادي.

فتحي بن لزرق

29 ابريل 2020

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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