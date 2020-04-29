شكرا لبحثكم عن خبر السلطات السعودية تسعد اليمنيين الزائرين للمملكة بقرار جديد .. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الجوازات السعودية تمديد هوية زائر للمقيمين اليمنيين في المملكة ممن تنطبق عليهنم شروط الخدمة وذلك حتى تاريخ 21 رمضان 1441هـ. Advertisements وقالت الجوازات السعودية في حسابها الرسمي على "تويتر": "تعلن المديرية العامة للجوازات عن تمديد هوية زائر للاشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة ممن تنطبق عليهم شروط الخدمة وذلك حتى تاريخ 21/ 9/ 1441هـ".

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