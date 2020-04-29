شكرا لبحثكم عن خبر يمني يلحق بزوجته بعد ساعة فقط من وفاتها .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في حادثة حزينة وغريبة، توفي شخص- يبلغ من العمر 50 عاما- من سكان قرية “الصريح” بمديرية المضاربة، محافظة لحج، بعد ساعة واحدة فقط من وفاة زوجته مساء السبت الماضي؛ وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وذكرت المصادر بإن زوجة حميد محمد راجح لقت حتفها إثر تسمم حملي، مساء السبت، وأثناء ما كان الأهالي يستعدون لغسلها تمهيدا لمراسيم دفنها، سقط الزوج مغشيا عليه، ليكتشفوا وفاته مباشرة بنوبة قلبية مفاجئة.

وعم الحزن سكان المنطقة إثر الحادثة الأليمة، التي حولتها من ليلة عزاء حزينة على فقدان الزوجة إلى فقدانها مع زوجها، ليتم غسلهما ثم دفنهما معا في ليلة واحدة بمقبرة المنطقة.

وتعد حالة التسمم الحملي، التي أدت إلى وفاة الزوجة، هي الرابعة في المنطقة خلال أسبوع واحد فقط. ولم تعرف أسباب تكرار تلك الحوادث حتى الأن، نتيجة إنعدام الخدمات الصحية في البلدة النائية الواقعة في منطقة صحراوية، تبعد عن مركز المحافظة أكثر من 120 كيلو متر.