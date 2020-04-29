شكرا لبحثكم عن خبر دكتور يسرب صورة أشعة لمريض يمني تؤكد اصابته بـ الكورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استجابة لندائي الذي ارسلته في منشور لي سابق وطلبت فيه ان يرسلوا لي صور من فحص الدم والاشعات للمرضى الذين يتوفون او يصابون بذلك الوباء المجهول في عدن،، قبل قليل تواصل معي عبر الخاص مشكورا أحد الاطباء الاخصائيين في عدن وارسل لي فيديو لاشعة مقطعية لصدر احد المرضى في عدن والذي اظهرت الاشعة بالفعل صورة مطابقة typical تماما للتغيرات الباثولوجية التي يحدثها فيروس كورونا في انسجة الرئة اضافة الى تطابق الاعراض مع حالات الكورونا مايعني ان الحالة هي كوفيد 19 على الاقل بناءا على الاشعة المحورية والاعراض….!!!

وللعلم ان حساسية الاشعة المقطعية في تشخيص كورونا عالية جدا قد تصل الى 93٪!!

طبعا الدكتور حذرني من ذكر اسمه او الاشارة مايعني ان من يحاول التطرق لهذا الامر سيعرض نفسه لمشكلة كبيرة هناك!!!

اهلنا في عدن خذوا الامر بجدية الرجاء الرجاء!!

حفظكم الله وحفظ كل اليمن واليمنيين…،،