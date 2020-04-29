شكرا لبحثكم عن خبر الادارة الذاتية للجنوب تستحدث حساب بنكي في البنك الاهلي اليمني لجمع إيرادات الدولة .. وثيقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اقرت قيادة المجلس الانتقالي استحداث حساب بنكي في البنك الاهلي اليمني لجمع ايرادات الدولة. وبحسب التوجيهات الصادرة من قيادة المجلس فان موارد مؤسسات الدولة بعدن ستذهب الى حسابات تجارية في البنك الاهلي اليمني. وبحسب مذكرة وجهها احمد بن بريك وجاء فيها Advertisements الأخ مدير عام البنك الأهلي اليمني المحترم بعد التحية . . الموضوع / إيرادات المؤسسات والهيئات والجهاز الإداري للدولة تقبلوا فائق التقدير ووافر الاحترام ورمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير . استناداً إلى قرار هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الصادر بتاريخ 2020 / 4 / 25 م بإقرار الإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب وبموجب اختصاص الإدارة الذاتية تحديداً بإدارة وضبط كافة الموارد في المحافظات الجنوبية فقد تقرر نقل الإيرادات للمؤسسات أعلاه إلى الحسابات الموجودة لديكم وفتح حساب وسيط باسم الإدارة الذاتية وعليكم التنفيذ الفوري للقرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك . وذلك اعتباراً من تاريخ 25 ابريل 2020 م اللواء أحمد سعيد بن بريك القائم بأعمال رئيس المجلس رئيس الجمعية الوطنية رئيس لجنة الإدارة الذاتية

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