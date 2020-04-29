شكرا لبحثكم عن خبر طائرة اماراتية تعيد يمنيين عالقين الى الريان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصلت فجر يوم الأربعاء طائرة اماراتية الى مطار الريان بحسب ما افاد مصدر عسكري لصحيفة عدن الغد. واشار المصدر الى ان طائرة اماراتية عسكرية وصلت المطار فجرا وعلى متنها عدد من المسافرين اليمنيين. Advertisements ولم تعرف هوية اليمنيين الواصلين على متن هذه الطائرة. وقال مصدر ملاحي انه يعتقد بانهم يمنيون علقوا في الإمارات.

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