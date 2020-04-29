شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: طائرة خاصة تجلي اجانب من عدن الى اثيوبيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - غادر ظهر يوم الاربعاء عدد من موظفي المنظمات الدولية مدينة عدن. وبحسب مصادر عاملة في مطار عدن الدولي لصحيفة عدن الغد فقد اقلت طائرة خاصة عدد من موظفي المنظمات الاجنبية صوب العاصمة الاثيوبية اديس ابابا. ولم تعرف اسباب مغادرة موظفي المنظمات لعدن.

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