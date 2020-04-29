شكرا لبحثكم عن خبر روسيا على أعتاب 100 ألف إصابة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أصبح عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على وشك كسر حاجز الـ 100 ألف إصابة في روسيا، الأربعاء، فيما ازدادت الأوضاع سوءا في قضاء جنوبي العراق أعلنته السلطات "منطقة موبوءة"، الثلاثاء.

ووصل عدد الإصابات في روسيا الاتحادية إلى 99 ألفا و 399 إصابة بعد تسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وفيما يلي أبرز التطورات المتعلقة بفيروس كورونا على الصعيدين العربي والدولي:

- السلطات العراقية تعلن عن تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قضاء الهارثة في محافظة البصرة، بعد يوم من إعلانه منطقة موبوءة.

- وزير الصحة الكويتي يعلن عن شفاء 213 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين الى 1389.

- وزارة الصحة العُمانية رصدت 143حالة إصابة جديدة بمرض فيروس منها 42 حالة لعمانيين، و101 لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 2274 حالة وعدد الوفيات 10، و364 حالة تماثلت للشفاء.

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- وزارة الصحة المغربية: تسجيل 112 حالة تعافي جديدة وحالتي وفاة.

- المغرب: تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا والمجموع يرتفع إلى 4289.

-وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا إلى 5957.

- إسبانيا تعلن عن نحو 450 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا وأكثر من ألفي إصابة.

- روسيا تعلن عن تسجيل 5841 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصبح المجموع 99399، فيما توقف مجموع الوفيات عند 972.

- الفلبين تعلن تسجيل 28 حالة وفاة و542 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- الهند تسجل 73 وفاة و أكثر من 1800 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

- سجل البر الرئيسي الصيني 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع ست حالات قبلها بيوم ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد حتى الآن إلى 82858، ولم تسجل البلاد وفيات منذ أكثر من أسبوع.