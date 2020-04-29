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عاجل.. أنباء عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا في عدن

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020

عاجل.. أنباء عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا في عدن

عدن - الخليج 365

تناقل ناشطون وإعلاميون، اليوم الأربعاء، أنباء عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن.

 

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وقال الصحفيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "بيان عن لجنة الطوارئ بعدن بعد قليل سيكشف رسميا عن تسجيل 5 اصابات بوباء كورونا".

 

وتحدث ناشطون،  بأن فريقاً من وزارة الصحة يرصد حالات إصابة بفيروس كورونا بعدن، وبيان مرتقب للوزارة حول كورونا.

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