مقتل وإصابة مسلحين حوثيين في إفشال محاولة تسلل جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020
الحديدة - الخليج 365
قتل وأصيب عدد من مسلحي الحوثي في معارك مع الجيش جنوبي الحديدة، غربي اليمن، اثر هجوم حوثي على مواقع الجيش.
وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، عن مصادر ميدانية في حيس أن "أفراد القوات المشتركة احبطوا محاولة تسلل للمليشيات كانت تحاول التقدم نحو مواقع القوات شمال شرق المدينة".
وأضافت المصادر، أن "المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر الحوثي المدعومة من إيران، وتكبدها خسائر في العتاد".
تأتي هذه الهجمات في الوقت الذي أعلن فيه التحالف العربي تمديد وقف إطلاق النار من جانبه، لمدة شهر اعتبارا من الخميس 23 أبريل/نيسان الجاري.
وفي وقت سابق اليوم، قال التحالف العربي، إن مليشيا الحوثي اركبت 151 اختراقا لإعلان تمديد وقف إطلاق النار، خلال 48 ساعة، مُضيفا، إن "الاختراقات شملت الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة".
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