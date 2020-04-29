مليشيا الحوثي ترفع وتيرة خروقاتها بتكثيف استهداف الجبلية جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020 الحديدة - الخليج 365 رفعت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، من وتيرة خروقاتها للهدنة الأممية بتكثيف استهداف منطقة الجبلية بالأسلحة المتوسطة والثقيلة.

Advertisements وأفادت مصادر محلية في الجبلية ان المليشيات الحوثية استهدفت القرى السكنية ومزارع المواطنين بقذائف الهاون وإلار بي جي بالتزامن مع فتح نيران أسلحتها الرشاشة صوب المنطقة وذلك بشكل هستيري. وأضافت المصادر ان القصف الهستيري خلف حالة من الذعر والخوف والهلع في صفوف المدنيين القاطنين بمنازلهم لاسيما الأطفال والنساء. وتواصل مليشيات الحوثي تصعيدها العسكري ضد المدنيين العزل دون وازع ديني ودون ان يهتز لها جفن او ضمير، وفي ظل الصمت الدولي والمواقف السلبية للبعثة الأممية

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