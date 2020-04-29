الحوثية تفتح نيران أسلحتها صوب أحياء حيس السكنية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020 الحديدة - الخليج 365 فتحت مليشيات الحوثي ذراع ايران في اليمن، نيران أسلحتها الرشاشة صوب الأحياء السكنية في مدينة حيس بالحديدة.

Advertisements مصادر محلية في حيس أفادت أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14,5 و 12,7 وسلاح معدل البيكا وسلاح القناصة صوب الأحياء السكنية الآهلة بالسكان في اطراف المدينة. وأضافت المصادر ان الاستهداف خلف حالة من الذعر والخوف والهلع في أوساط المدنيين القاطنين بمنازلهم. هذا وكانت القوات المشتركة رصدت يوم امس تحركات لمجاميع من مسلحي المليشيات الحوثية في مزارع قاسم حسين، وهو ما يؤكد نوايا المليشيات للتصعيد العسكري في تحدٍ سافر للأمم المتحدة.

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