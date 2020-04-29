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عدن - ياسمين التهامي - شاهد" ارتفاع مفاجئ لاسعار الصرف في صنعاء وعدن !

عاودت أسعار صرف العملات الاجنبية ارتفاعها أمام العملة المحلية الريال اليمني في صنعاء وعدن ، مساء اليوم الثلاثاء ( 28 ابريل 2020) وارتفعت اسعار الصرف خلال الساعات الماضية بشكل طفيف مع أنباء صرف مرتبات بعض الجهات في اليمن. جديد اب برس Advertisements ​ "يمن دايز" ينشر لكم أسعار الصرف في صنعاء وعدن : صنعاء : الريال السعودي شراء = 158.5 ريال يمني

البيع = 159.5 ريال يمني الدولار الامريكي شراء = 599.5 ريال يمني

البيع = 601 ريال يمني عدن الريال السعودي : شراء = 179.5 ريال يمني البيع = 180.5 ريال يمني الدولار : شراء = 682 ريال يمني البيع = 685 ريال يمني

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