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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي" أول محافظ جنوبي ينقلب على الانتقالي ويبدأ التحرك الميداني لمواجهة قرار الانفصال تفاصيل طارئة !

كشفت مصادر إعلامية أن محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو أصدر قراراً بوقف دخول المشتقات النفطية إلى المحافظة من عدن أو حضرموت رداً على قرار المجلس الانتقالي الجنوبي بالانفصال.

وكشفت تلك المصادر أن بن عديو أصدر قراراً قضى بوقف استيراد النفط من عدن أو حضرموت

جديد اب برس

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والاكتفاء بتوريده من مأرب، مشيرة إلى أن القرار تم تعميمه على كافة مستوردي الوقود في المحافظة ووكلاء الغاز وأن بن عديو وجه قوات الشرعية بمنع دخول القاطرات القادمة من عدن وحضرموت ليكون أو لمحافظ جنوبي يوجه صفعة مدوية للانتقالي وقراره بإعلان الإدارة الذاتية للجنوب الذي أعلنه المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي.