شكرا لقراءة خبر عن حلا الترك تظهر في وضعية مثيرة.. والجمهور: "خضعت لعملية تجميل" (شاهد) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - حلا الترك تظهر في وضعية مثيرة.. والجمهور: “خضعت لعملية تجميل” (شاهد)

أحدثت الفنانة الشابة حلا الترك الضجة مجدداً على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال ظهورها في مقطع مصور لفت الكثير من الأنظار.

85832295

Advertisements

وبدت فيه وهي تقف بطريقة لافتة دفعت الكثير من المتابعين إلى التعليق بأنها أجرت عملية تكبير. كما تساءل عدد منهم عن سببب وقوفها بهذه الطريقة.

كذلك أثارت الاهتمام في جزء آخر من المقطع برقصها بطريقة اعتبرها بعض المعلقين مثيرة للجدل. وأحدث على أحد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أكثر من 63 ألف مشاهدة في مدة قصيرة.

ومما جاء في التعليقات عليه: “شنو يعني الوقفة؟” و”خلاص شفناها لا ينكسر ظهرك يبا” و”هذي قبل سنتين طفله كيف كذا؟” و”تربية دنيا بطمة واضحه” و”العمود الفقري: أنا متحمل وساكت”.

ويشار إلى أنها أثارت الاهتمام في وقت سابق بعدما نشر مقطع لها وهي تقف على شرفة المنزل وتصفق تحية للطواقم الطبية التي تبذل الجهود من أجل علاج مرضى وباء كورونا. وتفاعل معها الكثير من الجيران وبدا أن جدتها مها الترك هي التي تقف إلى جانبها بحسب ما أشار عدد من المتابعين.

85832295