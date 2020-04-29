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لواء باب المندب يُسلم تاجراً قادماً من جيبوني إلى الشؤون القانونية بالساحل الغربي

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تعز - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020

لواء باب المندب يُسلم تاجراً قادماً من جيبوني إلى الشؤون القانونية بالساحل الغربي

تعز - الخليج 365

سلمت قيادة لواء حماية باب المندب تاجر يمني، إلى الشؤون القانونية في الساحل الغربي بعد توقيفه في منطقة باب المندب قادماً من جيبوتي عبر البحر.

 

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وقال رئيس عمليات لواء حماية باب المندب العقيد عادل غانم المحولي، أن تاجراً يمنياً لبيع العقيق يدعى إسماعيل عبدالسلام محمد، قدم من جزيرة بربرة في جيبوتي على متن قارب مملوك لأحد الصيادين ووصل إلى منطقة باب المندب.

 

 وأضاف المحولي، أن دورية من قوات لواء حماية باب المندب التابعة للقوات المشتركة أوقفت التاجر اليمني وقامت بالتحفظ عليه في مكان معزول بمقر اللواء.

 

 وأكد العقيد المحولي ، قيام اللجنة الطبية بإجراء الفحوصات الأولية للتأكد من عدم إصابته بفيروس من قبل المسؤول الطبي للواء ووضعه في الحجر الصحي، وبعد الفحص لم تظهر عليه علامات الإصابة بالفيروس، وتم تسليمه للشؤون القانونية في الساحل الغربي لإستكمال الإجراءت معه

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