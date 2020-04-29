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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تكسر هجوماً حوثياً بمثلث البرح غرب تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020
تعز - الخليج 365
كسرت القوات المشتركة هجوماً لمليشيات الحوثي على مواقع تمركزها بمثلث البرح غرب محافظة تعز في الساحل الغربي لليمن وكبدتها خسائر فادحة.
وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن ألوية المشاة واللواء الثامن عمالقة تمكنت من كسر وصد هجوم واسع شنته مليشيات الحوثي على وادي المجش ومثلث ” الوازعية – البرح ” وجبال رسيان في البرح بمحافظة تعز.
وأضافت المصادر، أن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة مع المليشيات أثناء الهجوم ومحاولة التقدم التي نفذتها على مواقع القوات المشتركة المرابطة في محور البرح، واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وأكدت المصادر، أن القوات المشتركة تمكنت من إخماد الهجوم الذي نفذته المليشيات، ووجهت لها ضربات نوعية ومحكمة تكبدت على إثرها المليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح، فيما لاذ من تبقى من العناصر بالفرار يحرون ورائهم أذيال الهزيمة
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