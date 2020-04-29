«الهلال الإماراتي» تنفذ حملة توعية بمخاطر الجائحة في الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

ضمن حملتها للتوعية بمخاطر فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه في الساحل الغربي بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حملة التوعية من مخاطر الفيروس في منطقة الغويرق التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.



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الحملة التي تستمر 3 أسابيع تستهدف توعية السكان بمخاطر الوباء والوقاية منه، بالتزامن وتوزيع ملصقات خاصة بطرق مكافحة الوباء. وقوبلت هذه الجهود بارتياح الأهالي الذين عبروا عن شكرهم للهيئة والجهود التي تبذلها في تنفيذ الأنشطة الإنسانية.

وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أطلقت في 25 الشهر الجاري حملة توعوية للوقاية من جائحة كورونا، وتستمر عشرين يوماً على مرحلتين الأولى في مديريات الخوخة وحيس والتحيتا والدريهمي بمحافظة الحديدة والثانية في مديريات المخاء وذوباب وموزع والوازعية غرب محافظة تعز.

ويتنوع النشاط الإنساني لهيئة الهلال الأحمر، مع حلول شهر رمضان. فقد قامت الهيئة قبل ثلاثة أيام، بتوزيع المير الرمضاني، استفاد منه 360 ألف شخص في حضرموت وشبوة والساحل الغربي بمحافظة الحديدة.