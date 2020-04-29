مليشيا الحوثي تمنع صلاة التراويح في عدد من مساجد صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

واصلت مليشيا الحوثي الارهابية حملة اغلاق مساجد العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها، بشكل تدريجي، بدءا من اول ليال شهر رمضان المبارك.



وذكرت مصادر محلية أن المليشيا المدعومة ايرانيا، تواصل اغلاق ابواب المساجد بوجه المصلين في العاصمة صنعاء، ضمن مشروعها الطائفي الرامي الى غرس الولاء المطلق لكافة مزاعم زعيمها.

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وقالت المصادر ان المليشيا اقدمت مساء الثلاثاء 28 ابريل/ نيسان 2020م، على اغلاق مسجد "نسيم" الواقع بمثلث بيت بوس، جنوب غربي صنعاء، بعد صلاة العشاء مباشرة ومنع المصلين من اداء صلاة التراويح.

مصادر محلية مطابقة افادت بان المليشيا تقوم بشكل تدريجي وفي احياء متفاوتة بإغلاق المساجد بعد صلاة العشاء بشكل تدريجي.

وكان مسلحو المليشيا في اول ليال شهر رمضان، قاموا باقتحام مسجد الأنصار الكائن بجولة سيتي مارت ومنعوا المصلين من أداء صلاة التراويح، وحولوا مصلى النساء بذات المسجد الى تجمع لعناصرهم لتعاطي القات