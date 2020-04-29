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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي" بيان هام صادر عن البرلمان يطالب بإقالة علي محسن الأحمر ووزير الدفاع ومدير مكتب الرئيس ..نص البيان !

تلقى "اب برس" نص البيان الصادر عن كتلة تعز في البرلمان حول أحداث البيرين والحجرية ويعيد نشر نص البيان كما ورد: تتابع الكتلة البرلمانية لمحافظة تعز الاحداث المؤسفة والتي ادت الى اقتتال اهلي في تعز بين مكونات محور تعز العسكري والقوات الامنية تحت مبررات واهيه تخدم تمزيق تعز واضعافها امام قوات الانقلاب الحوثي السلالي .. ونحن اذ نحمل مسئولية اراقة دماء ابناءنا في تعز نائب رئيس الجمهورية وزمرته المتأمرة على الامن والاستقرار واستكمال التحرير في محافظتنا وعليه نوجه نداءنا ومطالبنا الى فخامة الرئيس عبدربه منصوى هادي والتحالف العربي والمتمثلة بالأتي: جديد اب برس Advertisements ​ 1.اقالة النائب علي محسن الاحمر ومحاسبته على كل الدماء والأموال التي استنزفت عبر عصاباته الفاسدة في الجيش الوطني والاجهزة الامنية ومؤسسات السلطة المحلية. 2.اقالة ومحاسبة وزير الدفاع محمد المقدشي والذي سلم الجيش الوطني للعمل الحزبي في مخالفة واضحة لقانون الخدمة العسكرية وقانون الاحزاب والتنظيمات السياسية مما ادى الى ضعف دعم التحالف وتشجيعهم لبناء تكوينات عسكرية بديلة لا تخضع لوزارة الدفاع. 3.اقالة مدير مكتب الرئيس عبدالله العليمي ومحاسبته بسبب دعم حزب الاصلاح في السيطرة على قرارات التعيين للمناصب القيادية في سلطة الشرعية وخلق صراع مع المكونات السياسية الداعمة للشرعية . 4. تشكيل لجنة وطنية لفحص ودمج القوات المختلفة تحت قيادة وطنية غير حزبية تحترم القوانين النافذة وتحت رقابة من التحالف والقوى السياسية وكشف الخونة و الفاسدين ومحاسبتهم والغاء الترقيات الحزبية والمخالفة للقانون وكشف القوى الوهمية وفحص اخلاء العهد السابقة وتشغيل دائرة الرقابه والتفتيش في رئاسة الاركان ومحاسبة المفتش العام واستدعاء المتقاعدين العسكريين للخدمة الميدانية والاستفادة من خبراتهم العسكرية لاستكمال التحرير. 5.نطالب الرئيس اقالة من ثبت فسادهم وخياناتهم وفشلهم كقادة في تعز ومحاسبتهم وهم من اهدروا امكانيات تعز العسكرية في اقتتال جانبي بين اطراف الشرعية تتحمل قيادة المحور العسكري مسئولياته وهم : العميد/صادق سرحان العميد/عدنان رزيق العميد/عبدالعزيز المجيدي العميد/عبدالواحد سرحان العميد/سمير الحاج العميد/عبده فرحان العميد/عبدالرحمن الشمساني العميد/منصور الاكحلي العقيد/محمد مهيوب العقيد/عبده البحيري 6.اقالة جميع الوكلاء في تعز ومنع التحاصص الحزبي في ادارة السلطة المحلية المخالف لقانون الوظيفة العامة 7.تسليم ملف تعز العسكري والأمني والخدمي لشخصيات عسكرية مستقلة ومجربة تخرج المحافظه من الفوضى والفشل وتحقق في التنسيق القائم بين الحوثي السلالي وقوات محور تعز في الهجوم المتزامن على الكدحة والبيرين والصلو الذي يعتبر عمل خياني علينا التوقف عنده كثيرا في ظل صمت الامن القومي والامن السياسي والاستخبارات العسكرية. 8.توحيد السلطة في المحافظة وجميع مديرياتها المحررة من المخا وحتى الصلو . 9. نطالب المساعدة من التحالف في عقد جلسة مجلس النواب لحجب الثقة عن المسئولين الفاسدين في حكومة الشرعية ومحاسبتهم . سدد الله خطانا بالنصر الرحمة للشهداء الشفاء للجرحى صادر عن بعض اعضاء الكتلة البرلمانية بتعز 17اغسطس2019م

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