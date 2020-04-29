شكرا لمتابعة خبر عن عاجل..الملك سلمان ينسف عملية الانفصال من جذورها ويقصم ظهر عيدروس الزبيدي بهذا الاعلان الرسمي الذي صعق ابناء الجنوب وبدد حلمهم بدولة مستقلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..الملك سلمان ينسف عملية الانفصال من جذورها ويقصم ظهر عيدروس الزبيدي بهذا الاعلان الرسمي الذي صعق ابناء الجنوب وبدد حلمهم بدولة مستقلة

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