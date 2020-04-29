[ إب..مقتل مواطن برصاص قيادي حوثي و4 قتلى في حوادث جنائية أخرى ]

أقدم قيادي حوثي، الليلة الماضية، على قتل مواطن في مديرية السياني، جنوب محافظة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر "يمن شباب نت"، إن قيادي حوثي يُدعى "زكريا فضل المروعي" وهو نجل شقيق المعين من الانقلابيين، وكيلاً لمحافظة إب " عبدالواحد المروعي" أقدم على قتل مواطن في قرية "قتر" بعزلة "العربيين" بمديرية السياني جنوب محافظة إب.



وأوضحت المصادر أن المجني عليه يُدعى " أحمد علي أحمد عامر".



ويتهم الجاني المروعي بارتكاب عدة جرائم جنائية بحق المدنيين من بينها 6 جرائم قتل سابقة ولم يتم اتخاذ أي إجراء بحقه بحكم صلته بالوكيل المروعي.



وفي منطقة الحوبان، جنوب إب، قتل المواطن (عيسى علي سعيد الحجري) من أبناء مديرية ذي السفال وأصيب آخرون برصاص مسلحين حوثيين.



في السياق أعلن إعلام أمن المليشيا عن مقتل أربعة مواطنين في مديرتي المخادر والسبرة، وأنه تم القبض على الجناة المتهمين في الحوادث.



وتشهد محافظة إب، الخاضعة للحوثيين، جرائم قتل يومية وانتهاكات جسيمة ترتكبها قيادات حوثية وعصابات مسلحة في ظل فوضى أمنية عارمة.



