أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية اليوم الأربعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020 الخليج 365 ـ خاص ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي في الفترة الصباحية من يومنا الأربعاء، 29/نيسان/2020، والتي جاءت على النحو التالي:

ـ التحالف يستهدف بـ16 غارة مواقع وتجمعات حوثية في مأرب https://www.elyamnelaraby.com/476678 ـ أسر 5 من عناصر المليشيا خلال مواجهات غرب الضالع https://www.elyamnelaraby.com/476676/ ـ المركز الوطني للأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار على عدد من المحافظات https://www.elyamnelaraby.com/476674 ـ مليشيا الحوثي تمنع صلاة التراويح في عدد من مساجد صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/476671 Advertisements ـ لصوص يستهدفون منازل المواطنين في التحيتا https://www.elyamnelaraby.com/476656 ـ مكتب الصحة بالمهرة يتسلم دفعة جديدة من والمستلزمات الطبية https://www.elyamnelaraby.com/476651/ ـ شاهد.. محافظ حضرموت يشدد على الإبقاء على اليقظة والجاهزية في كافة المرافق الصحية https://www.elyamnelaraby.com/476643 ـ محادثة هاتفية بين ميخائيل بوغدانوف مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي https://www.elyamnelaraby.com/476634/ ـ بدء دورة تدريبية لإدارة المخلفات الطبية بالمهرة https://www.elyamnelaraby.com/476631/

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