أسر 5 من عناصر المليشيا خلال مواجهات غرب الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020

الخليج 365 ـ الضالع

تمكنت وحدات تابعة القوات المشتركة من أسر 5 عناصر حوثية في معركة تحرير قطاع الثوخب بمديرية الحشا، غربي محافظة الضالع.



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وذكر مصدر عسكري إن وحدات تتبع القوات المشتركة من اللواء الخامس عمالقة تمكنت الثلاثاء من أسر 5 عناصر حوثية في قطاع الثوخب بمديرية الحُشا.

‏جاء ذلك خلال مواجهات عنيفة شهدها قطاع الثوخب بين القوات المشتركة المسنودة من المقاومة الجنوبية من جهة، ومليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة ايرانيا من جهة أخرى.

وتمكنت المشتركة من تحرير القطاع بالكامل فضلا عن سيطرتها النارية على مواقع محيطة به، وتكبيدها المليشيا خسائر بشرية فادحة، واغتنامها عددا من الآليات العسكرية والأسلحة