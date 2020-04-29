المركز الوطني للأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار على عدد من المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

حذر المركز الوطني للأرصاد، المواطنين من استخدام الهواتف النقالة والأجهزة الكهربائية أثناء العواصف الرعدية والتي يتوقع ان تشهدها البلاد خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة.



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ونبه المركز في نشرته الدورية سائقي المركبات في الطرقات والمنحنيات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الافقية بسبب السحب المنخفضة والشابورة والضباب وكذلك من الانهيارات الصخرية والطينية، وأهاب بالمواطنين الاحتماء من العواصف في أماكن آمنة.

وتوقع المركز، هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية خاصة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية عموماً وتمتد شرقاً نحو أجزاء من الهضاب الداخلية، لتشمل أجزاء من مرتفعات محافظات الضالع، لحج، أبين، البيضاء، شبوة ومأرب وذلك خلال فترتي الظهيرة والسماء وقد تمتد حتى فترات متأخرة من الليل.

كما توقع أن تشمل الأمطار المناطق الساحلية والمناطق المحاذية لها عموماً وأرخبيل سقطرى وستكون متفاوتة الشدة، مشيراً إلى أن الشابورة المائية والضباب ستتشكل على منحدرات محافظات حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، الضالع، لحج