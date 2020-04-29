لصوص يستهدفون منازل المواطنين في التحيتا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أبلغ أهالٍ وسكان محليون في مديرية التحيتا، جنوب محافظة الحديدة، عن عصابة تقوم بجرائم سرقة تستهدف منازل المواطنين بطرق مبتكرة، وناشدوا الأجهزة الأمنية القيام بواجباتها في حماية السكان وملاحقة وضبط اللصوص الذين يروعون الأسر والنساء ويقتحمون المنازل في غياب أصحابها.



وقال مواطنون، إن سرقات تكررت بشكل لافت خلال الأسابيع الأخيرة، حيث يقوم أفراد العصابة بمراقبة صاحب المنزل والتأكد من خروجه ومن ثم السطو على البيت وترويع النساء والأطفال وأخذ ما خف وزنه وغلا ثمنه.

Advertisements

ويذكر الشهود أن جريمة سطو مشابهة حدثت مؤخرا استهدفت بيتا في قرية بني الاهيف وهو في طرف القرية وأخذ اللص هواتف جوالة وذهبا قبل أن يلوذ بالفرار مع ارتفاع صرخات واستغاثات النساء.

ووفقا للشكاوى، تم إبلاغ إدارة الشرطة في التحيتا، ولكن دون جدوى.

وقبل يومين فقط تكرر السطو المسلح في بيت بحارة بني العلوي وسرقة ذهب ومبلغ مالي بالعملة السعودية، حد قول الأهالي، ولاذ اللص بالفرار.

ونبه مواطنون الأهالي والسكان إلى أخذ الحيطة والحذر والتحفظ على ممتلكاتهم وأموالهم والاحتياط من لصوص يترصدون ويرصدون المنازل وخروج أو غياب رب الأسرة لتنفيذ السطو واقتحام البيوت.