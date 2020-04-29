شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكتب الصحة بالمهرة يتسلم دفعة جديدة من والمستلزمات الطبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسلّم مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة ،دفعة جديدة من المعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من شركة النفط اليمنية فرع المهرة في إطار المساهمة لمواجهة فيروس كورونا.



و شملت دفعة المساعدات ،مضخات ومواطير رش وخزانات ومواد تعقيم ومطهرات صحية ونظارات واقية وبدلات وقائية وكمامات وقفازات وحقائب صحية.

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