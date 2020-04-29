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محادثة هاتفية بين ميخائيل بوغدانوف مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020

محادثة هاتفية بين ميخائيل بوغدانوف مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي

متابعات_ الخليج 365

أجرى نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، محادثة هاتفية.

 

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في 28 أبريل، أجرى نائب وزير الخارجية والممثل الرئاسي الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي، حول خطوتهم الأخيرة.

 

قدم عيدروس الزبيدي تقييمه للتطورات العسكرية والسياسية والإنسانية في جنوب اليمن، بما في ذلك الأساس المنطقي وراء بيان إلإدارة الذاتية في المحافظات الجنوبية، بما في ذلك في عدن. وشدد في الوقت نفسه على أن هذه التدابير تهدف إلى حل مشاكل الناس التي تسببت فيها الفيضانات الأخيرة غير المسبوقة والتهديد بانتشار عدوى فيروس في المنطقة بشكل فعال.

 

وأكد الجانب الروسي من جديد نهجه في إيجاد حلول للقضايا الحالية المدرجة في اليمن من خلال حوار شامل بين اليمنيين بمساعدة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث.

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