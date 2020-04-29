شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء دورة تدريبية لإدارة المخلفات الطبية بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت بمحافظة المهرة، اليوم، الدورة التدريبية لإدارة المخلفات الطبية، والتي ينظمها مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة، للعاملين الصحيين بدعم من منظمة الصحة العالمية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وتهدف الدورة على مدى ثلاثة ايام، الى تعريف المشاركين من مستشفى الغيضة المركزي وقشن الريفي، بكيفية إدارة المخلفات الطبية أثناء العمل والتخلص منها بالطرق الصحيحة ووضعها في الاماكن المخصصة لها لتجنب مخاطر العدوى وانتشار الأمراض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء دورة تدريبية لإدارة المخلفات الطبية بالمهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.