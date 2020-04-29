شكرا لمتابعة خبر عن القوات الجنوبية : تصل اطراف مكيراس وسط تقدمات كبيرة ومتتالية .. شاهد خارطة السيطرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت وحدات قتالية تابعة للحكومة اليمنية اليوم هجوماً مباغتاً على مواقع تمركز جماعة الحوثي في مديرية مكيراس محافظة البيضاء وسط البلاد. واكدت مصادر ميدانية ان مواجهات عنيفة دارت بين افراد المقاومة الشعبية مدعومة من لواء الاماجد وعناصر المليشياالحوثية واسفرت المواجهات عن سيطرة المقاومة على منطقة” ذي مسل “والتي كانت تسيطرعليها جماعة الحوثي. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: حرب كبرى تشتعل “ والتصريحات” تندلع بين الفنانين حسن البلام وطارق العلي بسبب “لقاء تليفزيوني”.. وتويتر “يشتعل” ! "شاهد" شاهد : فوز العتيبي الكثيرون ينتظرون طلاقي وصورة لشروط عقد الزواج سبب الهجوم !"فيديو" الفنانة السورية "جيهان" تصدم جمهورها وتعلن هذا الخبر الذي أحزن قلوب محبيها بعد غيابها سنوات بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر تروج للجمهور مسلسلها التي سيتم عرضة في رمضان ٢٠٢٠ Advertisements هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة شاهد: علا الفارس تثير الجدل بتغريدة ساخرة وشمس الكويتية تجلدها! ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات لواء الأماجد تمكنت من تحرير منطقة مسل بديرية مكيراس في البيضاء من قبضة جماعة الحوثي ووصلت الى اطراف مدينة مكيراس وسط تقدمات كبيرة لقوات الجيش. وأكدت المصادر أن قوات الحكومية كبدت الميليشيا الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. يأتي هذا بعد هجوما مسلحا نفذه لواء الأماجد على مواقع تمركز جماعة الحوثي في مناطق التماس بمديرية مكيراس ردا على تصعيد جماعة الحوثي.

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