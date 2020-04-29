شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : سبب انتشار الحمى المميته في العاصمة الموقتة عدن والسلطات المحلية تخفي الحقيقة (صورة وتفاصيل صادمة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لبحيرة مياه راكدة من مخلفات امطار الاسبوع الماضي، في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن.

وعلق النشطاء على ان المياه الراكدة سبب انتشار الحمى المميته في المنصورة!، في ظل تقاعس السلطة المحلية عن شفط المياه الراكدة والتي تحولت الى بؤر لانتشار البعوض.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

حرب كبرى تشتعل “ والتصريحات” تندلع بين الفنانين حسن البلام وطارق العلي بسبب “لقاء تليفزيوني”.. وتويتر “يشتعل” ! "شاهد"

شاهد : فوز العتيبي الكثيرون ينتظرون طلاقي وصورة لشروط عقد الزواج سبب الهجوم !"فيديو"

الفنانة السورية "جيهان" تصدم جمهورها وتعلن هذا الخبر الذي أحزن قلوب محبيها بعد غيابها سنوات

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر تروج للجمهور مسلسلها التي سيتم عرضة في رمضان ٢٠٢٠

Advertisements

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

شاهد: علا الفارس تثير الجدل بتغريدة ساخرة وشمس الكويتية تجلدها!

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

وكشف مدير مكتب وزارة الصحة اليمنية في عدن، الدكتور جمال خدابخش، عن وفاة 50 حالة مصابة بحمّى الضنك، في محافظة عدن، خلال الفترة يناير – منتصف إبريل، من العام الجاري، سجلت منها 7 حالات وفاة في مديرية المنصورة.

وقال خدابخش، في تصريح لـموقع"إرم نيوز"، إن حمى الضنك وأنواعها متعددة، وهي المنتشرة حاليًا في عدن، بسبب تراكم مياه الأمطار وعدم تصريفها أو قيام الجهات المسؤولة بشفطها، وهي ما توفر بيئة ملائمة للبعوض الناقل، للتكاثر والانتشار .

وأشار إلى أن عدم تموين المواطنين بمياه الشرب – وهي مشكلة تعاني منها مناطق متعددة في عدن بسبب أضرار السيول – يدفع المواطنين إلى تخزين كميات من المياه للاستخدام المنزلي، وتترك مفتوحة أو غير محكمة الإغلاق، وبذلك تصبح مرتعًا لنواقل الحمّى بعد مرور ثلاثة أيام.

وفيما يخص الأعراض المصاحبة للحمّى المنتشرة في عدن، المتعلقة بالجهاز التنفسي، على غير العادة، قال مدير مكتب الصحة بعدن، إن "هذا هو ما يجري البحث حوله الان، لأن حمى الضنك وأنواعها، وخاصة الناقل لها، لديه خاصية للتحول من وضع إلى وضع آخر جينيًا، للحفاظ على نفسه بعد أن يتعرض لعملية الرش الضبابي المستمر وغير المدروس، ولذلك تظهر بعض العلامات غير المعتادة له".