شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : معارك عنيفة بين الجيش والحوثيون .. والطيران يدخل خط المعركة في صرواح مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تدور في هذه الأثناء معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني من جهة وجماعة الحوثي من جهة أخرى في جبهة صرواح بمحافظة مأرب.

وأفادت مصادر عسكرية في جبهة صرواح بأن الجيش الوطني يخوض معارك عنيفة ضد جماعة الحوثي في حبهة صرواح.

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وبحسب المصادر فإن مدفعية الجيش الوطني تدك مواقع الحوثيون كما أن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية مشارك في المعارك بغارات جوية مكثفة.

وأكدت المصادر أن الجيش الوطني يكبد جماعة الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد غير أنه لم يتم التعرف بالأرقام على خسائر الحوثيون حتى الأن بسبب المعارك المستمرة.