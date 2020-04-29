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صنعاء - ياسمين الخيامي - صحفي شهير يصعق المواطنين والمقيمين ويهز عرش الاسرة الحاكمة في المملكة ويكشف الفضائح التي يقوم بها هذا الامير البارز مع الشغالات والخادمات داخل القصر الملكي

2020/04/29 الساعة 06:45 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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