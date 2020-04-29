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عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل" البحسني محافظ حضرموت يباغت الجميع وينسف قرار الانفصال من جذوره ويصدر قبل قليل قرار تاريخي تفاصيل !

ترفض محافظة حضرموت الانسياق وراء قرارات المجلس الانتقالي كونها المحافظة الاهم من بين كل المحافظات الجنوبية ، ولذلك فقد سارعت محافظة حضرموت الى نسف قرار الانفصال واصدرت في وقت سابق بيان يرفض قرار المجلس الانتقالي الانفصال وادارة المحافظات الجنوبية وهو ما فعلته 6 محافظات اخرى بمعنى ان الانتقالي لو انفصل فلن يحكم سوى مدينة عدن .

واليوم صدرت قرارات تعيينات جديدة ، في مكاتب حكومية بمحافظة حضرموت.

وتضمنت القرارات الصادرة عن محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، تكليف مدير عام للهيئة العامة للموارد المائية بالمحافظة، وتكليف مدير عام لمكتب الخدمة والتأمينات بالوادي والصحراء.

جديد اب برس

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وقضى القرار الأول الذي حمل الرقم “106” لسنة 2020م بتكليف المهندس محمد أحمد عبد الكبير باحميد مدير عاما للهيئة العامة للموارد المائية بمحافظة حضرموت.

كما نص القرار الثاني الذي حمل الرقم “150” لسنة 2020م على تكليف إبراهيم أبوبكر هدار الهدار مدير عاما لمكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالوادي والصحراء.

وكان الوزير صالح الجبواني قد ذكر لقناة الجزيرة في وقت سابق ان قرار الانفصال هو طريقة غبية للتغطية على عجز الانتقالي انقاذ ابناء عدن التي اجتاحتها السيول بينما اخذ يصدر الاوامر من فندقه في ابو ظبي .