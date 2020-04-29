شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن إمام الحرم الشيخ عبدالرحمن السديس يزف بشرى سارة لجميع المسلمين ويعلن عن هذا الخبر الذي اثلج صدور العالم ..فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - زف إمام الحرم ورئيس شؤون الحرمين الشريفين الشيخ “عبدالرحمن السديس” بشرى بشأن موعد عودة الطواف والصلاة في الحرم المكي. وقال “السديس” في مقطع فيديو بثه حساب شؤون الحرمين على “السناب” : ” أبشر وأطمئن أنها كلها إن شاء الله أيام وتنكشف الغمة عن هذه الأمة، ونعود إلى الحرمين للطواف، والصلاة في الحرمين ، والصلاة في الروضة الشريفة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتعود الأمور كما كانت، فدولتنا أحرص منا على هذا الأمر” ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • هل تذكرون نجمة "عرب ايدول" الفنانة دنيا بطمة .. شاهدو الفضيحة الأخلاقية التي وقعت فيها اليوم .. وكيف تصرف زوجها عندما تم استدعائه إلى قسم الشرطة ..(صور) Advertisements • الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدم الجميع بظهورة الغريب اليوم ... شاهدو كيف اصبح شكله بعد الحجر الصحي ..(صور) • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد -----------------------

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