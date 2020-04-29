شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو..الامارات تباغت الرئيس هادي وكل اركان الشرعية وتعلن رسميا هذا الامر الخطير الذي جعل هادي يطير فرحا واثلج صدور كل ابناء اليمن في الداخل والخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..الامارات تباغت الرئيس هادي وكل اركان الشرعية وتعلن رسميا هذا الامر الخطير الذي جعل هادي يطير فرحا واثلج صدور كل ابناء اليمن في الداخل والخارج

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كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو..الامارات تباغت الرئيس هادي وكل اركان الشرعية وتعلن رسميا هذا الامر الخطير الذي جعل هادي يطير فرحا واثلج صدور كل ابناء اليمن في الداخل والخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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