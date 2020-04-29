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صنعاء - ياسمين الخيامي - روسيا تباغت الشرعية والسعودية وتعلن رسميا عن تعاطفها مع عيدروس الزبيدي وتكشف عن تهديدات غير مسبوقة ستقلب الجنوب راسا على عقب وخاصة هذه المحافظة

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كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تباغت الشرعية والسعودية وتعلن رسميا عن تعاطفها مع عيدروس الزبيدي وتكشف عن تهديدات غير مسبوقة ستقلب الجنوب راسا على عقب وخاصة هذه المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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